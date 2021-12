METEO – MAXI-INCERTEZZA per inizio GENNAIO, tra ANTICICLONE e FREDDO ARTICO, i dettagli

La forbice di incertezza di amplia a dismisura e in maniera esponenziale circa l’evoluzione immediatamente successiva al fine settimana. Abbiamo già discusso nella giornata odierna di come un lobo del vortice polare possa interessare il continente europeo e i possibili risvolti sul nostro Paese . Maxi-incertezza dai principali centri di calcolo si evidenzia anche per inizio gennaio chiaramente, e molto dipenderà proprio da come concluderà il mese di dicembre: quali sono le ipotesi per il nuovo anno attualmente?

Nonostante il bel tempo interessi prevalentemente la nostra Penisola e in particolare le regioni centro-settentrionali, dove i cieli spesso sono sereni o poco nuvolosi, le temperature si mantengono su valori tipici del periodo, grazie alla suddetta circolazione balcanica. Queste stesse condizioni, sia meteo che climatiche, troveranno sostanziale conferma nei prossimi giorni . Sarà infatti nel weekend che vi saranno le principali novità, con il maltempo invernale che tornerà ad interessare tuttavia specifici settori del sud, in particolare le aree frapposte tra Basilicata e Puglia, dove le precipitazioni, pur mediamente moderate e a carattere sparso o isolato, potranno risultare nevose a partire dai 500/700 metri.

Si assiste anche oggi a condizioni meteo stabili sulla nostra Penisola , così come accaduto negli ultimi giorni, grazie all’elevazione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana, che punta buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, un flusso persistente di correnti più fresche di provenienza balcanica stanno portando maggiori disturbi nuvolosi al sud, dove si segnala di tanto in tanto anche qualche fugace, blanda, isolata, eccezione di maltempo.

Inizio anno tra Anticiclone e freddo artico

Attualmente le ipotesi sul tavolo sono due e sono una l’opposto dell’altra. Le proiezioni modellistiche mostrano talvolta infatti una possibile retrogressione di origine artico continentale che porterebbe sull’Italia un clima rigido e di stampo pienamente invernale, con neve anche in pianura. Dall’altro lato, come l’ultimo aggiornamento del modello fisico-matematico americano GFS, mostrano anche la ripartenza del getto in Atlantico e la ripresa di un regime di forte zonalità con la rimonta dell’Alta pressione. Presto dire al momento come finirà, anche perché come annunciato precedentemente, molto dipenderà da come concluderà il mese di dicembre. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.