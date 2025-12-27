Meteo – Miglioramento che abbraccia l’Italia quasi interamente, ma con qualche rovescio ancora in arrivo: ecco dove

Tempo stabile e asciutto su gran parte del Paese

A differenza di quanto spesso riscontrato nel corso dei passati giorni, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi in larghissima parte stabili e asciutte, anche se qualche rovescio residuale ha coinvolto nella notte la Sicilia jonica e la Sardegna tirrenica. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico era stato correttamente inquadrato non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, già ieri, aveva emesso un’allerta valida per oggi per alcuni settori dello stivale. Il maltempo non si è fatto attendere, malgrado un miglioramento sia avanzato anche sul medio-basso versante adriatico, ieri alle prese ancora con rovesci e nevicate a quote di montagna.

Prossime ore con maltempo insistente sulla Sardegna meridionale

Le prossime ore vedranno l’attivazione di un flusso umido nel bacino del Mediterraneo centrale con direttrice sudest nordovest che interesserà principalmente la Sardegna meridionale, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. La pioggia, peraltro insistente, risulterà a tratti battente, con le condizioni meteo che appariranno invece decisamente migliori altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo migliore sul resto del Paese, con clima comunque invernale

Sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno spirano correnti da nord più secche, ma anche più fredde che, oltre a determinare pertanto visibile stabilità con assenza di disturbi nuvolosi, mantengono le temperature anche in linea con la media di riferimento quando non addirittura al di sotto. Le condizioni meteo resteranno più stabili e asciutte anche su tutto il resto del territorio peninsulare, dove i cieli appariranno sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.