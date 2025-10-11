Meteo – Miglioramento in atto sull’Italia con il ritorno della stabilità generale: i dettagli

Maltempo in esaurimento in Italia

Se negli scorsi giorni si è assistito ad una fase mediamente instabile sulla Sardegna dovuta all’intrusione di correnti più umide e fresche di natura atlantica sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Qualche rovescio o temporale è quindi transitato ad intermittenza sulle aree tirreniche dell’isola, mentre altrove le condizioni meteo sono sempre risultate tendenzialmente più stabili e asciutte e accompagnate peraltro da bel tempo.

Clima relativamente mite

Associato ad un simile contesto visto quindi in miglioramento sulla nostra Penisola e che, come vedremo nel presente editoriale, si confermerà anche nelle prossime ore, le temperature subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi di qualche grado oltre la media di riferimento. Il clima appare pertanto relativamente mite, specialmente nelle ore diurne.

Miglioramento confermato in Italia nelle prossime ore

Le condizioni meteo confermeranno un miglioramento nel corso delle prossime ore sulla Sardegna, con l’assenza generale di fenomeni e l’avanzamento persino di qualche parziale schiarita ad opera di un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale causato dal rafforzamento della struttura anticiclonica, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. A quel punto, la stabilità avvolgerà l’intero Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prosegue l’Ottobrata sull’Italia

L’aumento di pressione sul Mediterraneo centrale aprirà una fase ancora più stabile e asciutta sull’Italia, che osserverà in serata la generale assenza di fenomeni. Prosegue pertanto l’ottobrata che sta coinvolgendo il Paese ormai da diversi giorni i cui effetti da questa sera si evidenzieranno anche in Sardegna, con temperature che, quando non stazionarie, appaiono in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore sullo stivale, confermando il sopramedia di qualche grado.

