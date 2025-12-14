Meteo Milano – Alta pressione con le ore contate, prossima settimana atteso un peggioramento del tempo

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1027 hPa. Alta pressione che tenderà a cedere ad avvio di settimana con peggioramento a seguire. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 14 dicembre

Nella giornata odierna è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli sereni nel corso del mattino sulla città di Milano, salvo foschie e banchi di nebbia. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nebbie nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra 0/+1°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Meteo Milano lunedì 15 dicembre

Alta pressione che nella giornata di lunedì tenderà a cedere sul nord Italia con nuvolosità in progressivo aumento da ovest, ma con tempo nel complesso asciutto su Milano. Possibili ancora foschie o banchi di nebbia al primo mattino sui settori di pianura. Qualche debole fenomeno raggiungerà la Lombardia nottetempo. Temperature in calo e comprese tra -1/+1°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Prossima settimana graduale peggioramento

Meteo che volgerà verso un graduale cambio circolatorio. Martedì tempo in peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Mercoledì possibili ancora residui fenomeni nella prima parte di giornata, poi atteso un graduale miglioramento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.