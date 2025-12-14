Meteo Italia – Alta pressione rinnova stabilità su tutto il Paese, ma ad inizio settimana primi segni di cedimento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo altopressorio tra il Mediterraneo e le Azzorre, al cui interno agisce una ciclogenesi isolatasi tra il Marocco e la Spagna meridionale. In tal modo permane ben saldo un campo altopressorio anche sull’Italia con valori pressori alti e livellati attorno ai 1027 hPa. Flusso umido perturbato principale che scorre alle alte latitudini europee, confinando il freddo sul nord della Scandinavia e Russia.

Oggi ancora diffusa stabilità sull’Italia

Meteo domenica 14 dicembre – Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni nella giornata odierna. Il weekend proseguirà infatti ancora in compagnia dell’alta pressione con diffusa stabilità e tempo asciutto sull’Italia. Nubi medio-basse renderanno grigi i cieli su Puglia, Calabria, Sicilia e localmente coste del Lazio. Attenzione al primo mattino e durante le ore serali/notturne alla formazione di nebbie sulla Pianura Padana e pianure del centro con forte riduzione della visibilità.

Anticiclone favorisce la formazione di nebbie e nubi basse

L’alta pressione durante le stagioni autunnali ed invernali non è sempre sintomo di cieli sereni. La subsidenza, ovvero masse d’aria compresse verso il basso, innescata dai valori barici piuttosto elevati, facilita un accumulo di umidità nei bassi strati e l’attivazione delle inversioni termiche: la temperatura risulta più bassa in pianura, rispetto a quote superiori. Elevati tassi d’umidità, masse d’aria fredde nei bassi strati ed assenza di ventilazione sono quindi alla base della presenza di nebbie e foschie sulla Pianura Padana e valle del centro, mentre nubi basse su parte del sud e coste del Lazio.

Avvio di settimana con primi cenni di indebolimento dell’alta pressione

L’area depressionaria isolatasi tra Marocco e Spagna meridionale, nei prossimi giorni verrà nuovamente riagganciata dal flusso perturbato principale e tenderà a traslare gradualmente verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo l’alta pressione verrà erosa sul suo fianco occidentale con primi cenni di indebolimento già ad avvio della prossima settimana. Giornata di lunedì che vedrà infatti un aumento della nuvolosità sui settori occidentali del Paese e nord Italia con precipitazioni in arrivo su Sardegna, Liguria e dalla sera anche sul Piemonte.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.