Meteo Milano – Ancora piogge e temporali, miglioramento possibile nel weekend

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa continua ad alimentare condizioni di instabilità sull’Italia, con piogge e temporali che tornano a coinvolgere diverse regioni. Anche oggi il tempo resterà incerto su molte zone del Nord, inclusa la Lombardia, con fenomeni più intensi nelle ore centrali e pomeridiane. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano per oggi

Meteo – Giornata instabile su Milano e la Lombardia. Al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione, con piogge sparse possibili già dalle prime ore. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e locali temporali in formazione soprattutto tra la fascia pedemontana e l’alta pianura, in possibile estensione anche su Milano. Possibili colpi di vento e grandinate localizzate. Migliora solo parzialmente in serata. Temperature stazionarie: minime intorno a +14/+15°C, massime sui +19/+20°C. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani –Ancora variabilità sulla Lombardia. La mattinata sarà in prevalenza asciutta, con cieli parzialmente nuvolosi e schiarite su Milano. Al pomeriggio non si escludono nuovi rovesci o temporali a sviluppo diurno, soprattutto sui rilievi ma con possibili sconfinamenti anche in pianura. Migliora nuovamente in serata. Temperature in lieve rialzo: minime sui +15°C e massime attorno a +21/+22°C. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare su Milano, con minime intorno ai +15/+16°C e massime che non andranno oltre i +22/+23°C.

Verso un weekend più stabile, le previsioni

Il termine della settimana vedrà un tentativo di rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale. Fino a venerdì persisterà un po’ di instabilità, con piogge pomeridiane a carattere sparso. Nel weekend è atteso un miglioramento più deciso anche su Milano, con cieli più sereni e temperature in aumento. Valori massimi che torneranno a toccare i +24/+25°C tra sabato e domenica. Tuttavia, non si escludono locali temporali pomeridiani nelle zone interne.

