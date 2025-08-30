Meteo – Nuova irruzione di maltempo proprio per l’inizio di Settembre, con temperature in calo

Instabilità ancora in azione sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora instabili, soprattutto, ma non solo, sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni localmente anche intensi. La saccatura depressionaria è in rapido transito sul Mediterraneo centrale e alimenta peraltro violente raffiche di vento che, localmente, sulla Sardegna raggiungono e superano i 100km/h.

Prossime ore con maltempo in arrivo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo evolveranno verso un primo miglioramento, con l’esaurimento graduale della fenomenologia. Piogge e temporali andranno pertanto dissipandosi, con qualche nucleo di maltempo residuale comunque possibile sul medio-basso versante adriatico. Le temperature, in questo contesto, risultano mediamente in ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima che apparirà tipicamente tardo-estivo.

Breve pausa di maltempo in arrivo per domani

Il miglioramento che si instraderà nella serata odierna si consacrerà definitivamente nella giornata di domani domenica 31 agosto, soprattutto a partire dal pomeriggio, quando le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte. Questo sarà peraltro accompagnato da schiarite quantomeno parziali, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tale pausa dal maltempo durerà tuttavia una manciata di ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Irruzione di maltempo da lunedì

Una nuova irruzione di maltempo si prepara tuttavia ad interessare l’Italia a partire dalla giornata di lunedì 1° settembre, all’esordio del nuovo mese e, meteorologicamente parlando, anche della nuova stagione. Piogge e temporali cominceranno a fare ingresso a partire dai settori nordoccidentali e in successiva espansione al nord e parte del Paese, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio. Le temperature, in questo contesto, dopo una lieve ripresa per domani, risulteranno in nuova diminuzione su valori in alcuni casi praticamente autunnali.

