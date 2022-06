METEO MILANO – Ancora stabile e soleggiato, PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nei prossimi giorni. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Promontorio di alta pressione esteso sul Mediterraneo va a proteggere la Penisola Italiana, ma con il flusso oceanico, spinto da una saccatura atlantica estesa fino alla Penisola Iberica, che è in abbassamento a va ad interessare il Nord Italia. Piogge e temporali vanno cosi ad interessare l’arco alpino, ma con locali sconfinamenti anche verso la Pianura Padana. Tempo stabile e cieli soleggiati invece sul resto d’Italia con caldo in intensificazione. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Al mattino cieli tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato su Milano e sul resto della regione. In serata residui fenomeni sui settori alpini, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature stabili, comprese su Milano tra 24°C e 33°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani avremo un ulteriore abbassamento di latitudine del flusso umido oceanico, portando una giornata uggiosa su Milano e la Lombardia e a tratti instabile. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto, salvo possibili pioviggini isolate sui rilievi alpini. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito su tutta la Lombardia con associate delle piogge sparse su gran parte della regione, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori alpini, più asciutto sulla Lombardia meridionale. In serata fenomeni in esaurimento, salvo ancora qualche pioggia sulle Alpi. Nella notte sono in arrivo anche delle ampie schiarite su tutta la regione che porteranno una prevalenza di cieli sereni. Di seguito una tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in calo specie nei valori massimi, comprese su Milano tra 24°C e 29°C.

Tendenza meteo di Milano per la settimana

L’abbassamento del flusso umido oceanico determinerà, come abbiamo appena visto, un peggioramento del tempo sul nord Italia. Momentaneo miglioramento atteso per giovedì grazie ad un rialzo dei valori di geopotenziale. Ma nella giornata di venerdì avremo un nuovo peggioramento meteo a causa di un passaggio instabile che dovrebbe portare piogge e temporali anche sulla città di Milano. Nel weekend dovremmo avere ancora correnti atlantiche sulla Lombardia con nuvolosità in transito ma con piogge relegate soprattutto ai settori alpini. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.





Meteo stabile con temperature estive su Milano fino ad inizio settimana, poi da mercoledì atteso un peggioramento con ritorno di acquazzoni e temporali.