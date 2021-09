METEO MILANO – Ancora tempo STABILE e clima CALDO, ma il MALTEMPO incombe con rischio NUBIFRAGI. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati! Continua la rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale del promontorio anticiclonico di matrice africana che porta tempo stabile e soleggiato sull’Italia, ma con nubi pronte ad arrivare al Nord-Ovest, dove sono attese anche delle piogge sui settori alpini. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per oggi e domani su Milano e sulla Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Giornata odierna piuttosto stabile sia su Milano che su tutta la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi alpini con isolati acquazzoni o temporali associati, specie sui settori alpini al confine con il Trentino. Sereno o poco nuvoloso sul resto della Lombardia. In serata le condizioni meteo tornano ovunque asciutte, ma inizierà ad arrivare della nuvolosità da ovest che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Le temperature su Milano saranno comprese tra i 19°C e i 29°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Nella giornata di domani avremo molta nuvolosità in transito. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo delle isolate piogge sui rilievi alpini in tarda mattinata. Nel corso delle ore pomeridiane continueremo ad avere della nuvolosità in transito con piogge sparse sui settori settentrionali, maggiori aperture sui settori meridionali. Qualche acquazzone sarà possibile anche sulla città di Milano. In serata residue piogge sui rilievi alpini, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito. Le temperature saranno comprese tra i 19°C e i 27°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.