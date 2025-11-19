Meteo – Incursione artica in arrivo in Italia, primo assaggio d’Inverno con crollo termico e neve collinare: i dettagli

Maltempo in atto su parte del Paese

La giornata odierna risulta ancora contrassegnata da condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali che si attivano principalmente sul basso versante tirrenico, dove i fenomeni mediamente appaiono moderati. Tale instabilità è alimentata da un flusso di correnti perturbate costantemente sbilanciato sul Mediterraneo centrale, con temperature che peraltro subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno se possibile ad un ulteriore peggioramento, con qualche fiocco sulle Alpi a partire dai 500/700 metri e l’ingresso di nuovi rovesci possibili sulla Toscana. Il quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri era tale per cui la Protezione Civile aveva effettivamente diffuso un’allerta valida per alcuni settori per oggi, in un contesto climatico pienamente autunnale se non, in alcuni casi, tardo-autunnale o del tutto invernale.

Incursione artica in arrivo nei prossimi giorni

Una saccatura depressionaria di origine artico marittima si prepara ad affondare sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di domani giovedì 20 novembre, aprendo una fase di maltempo dai connotati pienamente invernali. Piogge e possibili temporali si centreranno nei prossimi giorni soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con neve finanche quota collinare (300/400 metri) al nord e puntualmente anche più in basso in Trentino Alto Adige.

Neve anche sull’Appennino

Non verranno inoltre risparmiati i settori centrali dal freddo artico, con rovesci che assumeranno carattere nevoso sull’Appennino a partire dai 1.000/1.200 metri e localmente anche più in basso, specie nelle aree più interne dell’Abruzzo nella serata di venerdì 21 novembre. L’instabilità investirà comunque il sud nella misura in cui piogge e possibili temporali faranno il loro ingresso sul basso versante tirrenico, con interessamento anche della Sardegna occidentale. Trattasi della prima perturbazione di stampo prettamente invernale, con temperature in crollo su valori anche di diversi gradi al di sotto della media di riferimento.

