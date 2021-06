METEO MILANO – BEL TEMPO con TEMPERATURE ESTIVE, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! L’Estate, dopo un avvio piuttosto lento proverà nei prossimi giorni ad affermarsi con decisione sull’Europa centro-occidentale ed il bacino del Mediterraneo. Un vasto campo anticiclonico, infatti, abbraccia gran parte delle Nazioni europee sud-occidentali, proteggendo anche l’Italia da eventuali disturbi perturbati. Vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore e per la prima parte della prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano estivo nelle prossime ore

Come anticipato, sul Mediterraneo centro-occidentale va affermandosi un vaso campo anticiclonico. Le regioni italiane che per prime beneficeranno dell’arrivo dell’alta pressione saranno quelle di nord-ovest; i cieli in questo avvio di giornata si presentano soleggiati su tutta la Lombardia, quindi anche sulla città di Milano. Il bel tempo proseguirà indisturbato anche nella seconda parte della giornata, con le temperature che dopo un valore notturno decisamente mite, ovvero di +21°C, si porteranno nel primo pomeriggio attorno ai +32/+33°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Anticiclone avanti tutta, in arrivo una settimana stabile su Milano

Meteo Milano – Dopo tanta latitanza è finalmente in arrivo l’anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Il bel tempo del weekend darà il via ad un periodo decisamente stabile e dal sapore estivo su gran parte d’Italia. Anche su Milano è quindi in arrivo una settimana decisamente più stabile e calda, con tanto sole e temperature al di sopra delle medie del periodo probabilmente fino al 20 del mese. A seguire non si esclude il ritorno dell’instabilità, per la discesa di una saccatura sul centro-ovest Europa, con piogge e temporali che nell’ultima parte di giugno potrebbero tornare ad interessare anche il capoluogo lombardo.

CONTINUA A LEGGERE