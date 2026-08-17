Meteo Milano – Caldo in lieve attenuazione, possibile peggioramento nella seconda parte della settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione in cedimento su Mediterraneo ed Europa, con i suoi massimi che si spostano in Atlantico lasciando spazio ad una saccatura depressionaria di transitare sull’Europa centrale e poi verso est, interessando parzialmente anche il Mediterraneo. Correnti più fresche e a tratti instabili interessano cosi anche l’Italia portando una generale attenuazione del caldo ed anche qualche temporale, prima al Nord-Est e sulla Toscana e poi qualche fenomeno, specie dalla serata, potrebbe scendere anche sul Centro-Sud, soprattutto sui settori tirrenici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata odierna al via con una mattinata per lo più stabile sulla Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi anche su Milano. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di locali acquazzoni o temporali su Alpi e Prealpi, più asciutto sulla Pianura Padana anche se non è escluso qualche fenomeno in sconfinamento dai rilievi. In serata tempo in miglioramento con schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domani all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo locali temporali in sviluppo sulle Alpi. In serata e nella notte non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature con poche variazioni o in lieve rialzo nei valori massimi e comprese tra +20/+21°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Possibile peggioramento nella seconda parte di settimana

Nella giornata di mercoledì, complice un nuovo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo è attesa una giornata stabile e soleggiata con clima caldo ma senza eccessi. Nella seconda parte della settimana ecco un abbassamento di latitudine del flusso perturbato con correnti fresche e instabili che vanno ad interessare prima in Nord e poi anche il Centro-Sud. Su Milano e la Lombardia attesa una fase instabile specie tra giovedì, venerdì e sabato, con possibili piogge e temporali sparsi ed anche un deciso calo delle temperature, comunque da confermare nei prossimi aggiornamenti.

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