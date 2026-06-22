Meteo Milano – Caldo intenso e notti tropicali, punte fino a +39 gradi verso il weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal Nord Africa. L’alta pressione interessa gran parte dell’Europa centro-occidentale e del Mediterraneo, favorendo condizioni meteo in prevalenza stabili e temperature diffusamente sopra le medie del periodo. Sull’Italia avremo dunque un avvio di settimana molto caldo, specie al Centro-Nord, salvo locali disturbi pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di lunedì 22 giugno caratterizzata da tempo stabile e molto caldo sulla Lombardia. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su Milano e sulle pianure, con clima già caldo fin dalle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio poche variazioni sul capoluogo lombardo, dove prevarranno sole e caldo intenso; qualche addensamento potrà invece svilupparsi sui settori alpini e prealpini, dove non si esclude un isolato acquazzone o temporale di calore. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature molto elevate e comprese su Milano tra +24/+25°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domani martedì 23 giugno ancora all’insegna del caldo intenso sulla Lombardia. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano e sulla Pianura Padana. Nel corso del pomeriggio sole prevalente sul capoluogo lombardo, mentre sui rilievi alpini e prealpini potranno svilupparsi acquazzoni e temporali, localmente anche intensi e con possibili sconfinamenti verso le alte pianure. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature con poche variazioni e comprese su Milano tra +24/+25°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Fine giugno con anticiclone duro a morire

Guardando alla parte finale di giugno, i principali aggiornamenti confermano la persistenza di un robusto campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa. Per la Lombardia si prospetta quindi una prosecuzione della fase estiva, con caldo intenso e condizioni meteo in prevalenza stabili anche su Milano.

Eventuali temporali resteranno più probabili sui settori alpini e prealpini nelle ore pomeridiane, mentre sulle pianure il sole continuerà a prevalere. Al momento non si intravede un vero cambio di scenario, con temperature ancora sopra media e caldo che potrebbe accompagnare la regione fino agli ultimi giorni del mese.

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