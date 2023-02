Meteo Milano – Cede l’alta pressione, in arrivo piogge in Lombardia dalle prossime ore con neve sui rilievi

Condizioni meteo a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in cedimento sul Mediterraneo centrale permette l’arrivo di correnti umide da ovest le quali porteranno nuvolosità in transito al Centro-Nord ed anche delle piogge a partire dalle prossime ore soprattutto sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per oggi 22 Febbraio: Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con nebbie, foschie e nubi basse diffuse su tutta la Pianura Padana, poco nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento con prime deboli piogge e neve sui rilievi a quote medio alte. Precipitazioni sparse nella notte, localmente anche a carattere di rovescio, con neve sui settori Alpini fin verso i 1500 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature al di sopra delle medie del periodo con valori compresi tra 9°C e 14°C su Milano.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con la possibilità ancora di qualche fenomeno isolato, specie sui settori orientali. Al pomeriggio ancora degli addensamenti, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili fenomeni isolati che potranno risultare a carattere nevoso oltre i 1600-1700 metri. Più asciutto in serata ma sempre con nuvolosità irregolare in transito. Di seguito vediamo la tendenza meteo per il resto della settimana. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, comprese su Milano tra 11°C e 14°C.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza meteo – Il cedimento dell’alta pressione, come abbiamo appena visto, porterà l’arrivo di correnti umide da ovest o sud-ovest. Anche nella giornata di venerdì sono infatti attese piogge sparse sulla Lombardia con neve sui rilievi ancora fino a quote medie. Attenzione però al weekend, con il peggioramento che potrebbe risultare intenso, ma con ancora incertezza sulla distribuzione delle precipitazioni. Temperature che si manterranno miti, con minime intorno ai +10/+11°C e massime che si aggireranno attorno ai 15°C, poi tenderanno a calare dalla giornata di domenica per l’arrivo di aria fredda da nord-est. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli sulla tendenza meteo per la seconda parte di settimana!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo, ma con correnti umide in arrivo nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!