Meteo Torino – Domenica con sole prevalente, avvio di settimana nubi in aumento con qualche pioggia a seguire; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma con graduale calo dei geopotenziali. Atteso un prosieguo di weekend nel complesso ancora stabile e mite, poi arriva qualche pioggia ad avvio di settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Meteo Torino domenica 8 marzo
Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Piemonte con sole prevalente su Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +6/+8°C di minima ed i +16/+17°C di massima.
Meteo Torino lunedì 9 marzo
Alta pressione che farà registrare un indebolimento ad avvio di settimana con nubi in progressivo aumento sul Piemonte a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi su Torino, specie nel corso della notte. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime e comprese tra +8/+10°C di minima ed i +15/+16°C di massima.
Qualche disturbo nella giornata di martedì, poi nuova stabilità
Una debole perturbazione risalirà da sud portando un aumento dell’instabilità su Torino nella giornata di martedì quando non è esclusa qualche goccia di pioggia. La settimana proseguirà poi mediamente stabile con ripresa del campo barico, ma con molte nubi che insisteranno sul Piemonte. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.