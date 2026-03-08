Meteo domani 9 marzo: stabilità a tratti in Italia, con qualche rovescio pomeridiano in Appennino

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi basse sulle regioni peninsulari meridionali e sulla Sardegna, nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità sui settori peninsulari e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. In serata e in nottata maltempo relegato alle Isole Maggiori, coperto ma asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.