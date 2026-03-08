Meteo domani 9 marzo: stabilità a tratti in Italia, con qualche rovescio pomeridiano in Appennino

Situazione sinottica europea
Massimi dell’alta pressione fino a 1035 hPa sui settori orientali del continente e Mediterraneo centrale che resta scoperto con infiltrazioni di aria fresca in quota. Una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota resta attiva sulla Penisola Iberica ma comunque in fase di assorbimento. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi fino a 985 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 9 marzo
Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi tra Liguria e basso Piemonte. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dai settori Appenninici con precipitazioni sparse, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi basse sulle regioni peninsulari meridionali e sulla Sardegna, nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità sui settori peninsulari e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. In serata e in nottata maltempo relegato alle Isole Maggiori, coperto ma asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.