METEO MILANO – Cieli generalmente soleggiati in Lombardia e clima ESTIVO, acquazzoni e TEMPORALI sulle Alpi

Buongiorno e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra un promontorio africano esteso su Penisola Iberica, Francia meridionale e Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana posizionata sul bordo orientale, con conseguenti infiltrazioni d’aria fresca in quota specie nei prossimi giorni. Il tempo risulterà quindi in gran parte stabile e con cieli soleggiati, ma con acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Giornata piuttosto stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni sui settori Alpini; nessuna variazione su Milano. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Le temperature sono previste in diminuzione, comprese su Milano tra 22°C e 31°C. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da un instabilità pomeridiana più accentuata rispetto a quella odierna. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi attesi su Alpi e Prealpi, con possibili locali sconfinamenti verso le pianure, ancora soleggiato sui restanti settori. In serata residui fenomeni possibili sui settori alpini, sereno o poco nuvoloso sul resto della Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in lieve rialzo, comprese tra 23°C e 32°C. Ventilazione debole di direzione variabile.

Tendenza meteo per la settimana centrale di giugno

La settimana centrale di giugno non dovrebbe subire particolari variazioni con temperature che potranno toccare la soglia dei 34-35°C specie sulla bassa Lombarda nella seconda parte della settimana. Estate che dunque prosegue senza particolari variazioni e caldo senza tregua. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.





