METEO MILANO – FASE 2 di MAGGIO verso un miglioramento del tempo, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo: ecco come procede la Fase 2 del mese di Maggio

Dalle immagini satellitari di questa mattina possiamo vedere nubi in transito su tutte le regioni d’Italia, laddove con traiettoria da nord a sud o da sud a nord. Il tutto generato dalla presenza di una circolazione di bassa pressione di natura atlantica è in progressivo avvicinamento all’Italia, ora si trova nei pressi della Sardegna. Nella giornata odierna si attendono piogge o temporali diffusi e sulla città di Milano anche qualche acquazzone. Tuttavia, come vedremo più avanti le previsioni meteo per la Lombardia indicano tempo in miglioramento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano

Maggiori schiarite durante la giornata di domani e clima tipicamente primaverile con le temperature che raggiungeranno i 24°c nelle ore centrali della giornata. La perturbazione tenderà nella giornata di domani a spostarsi verso Est lasciando spazio ad un miglioramento meteo proprio sulle regioni nord-occidentali e a Milano. Situazione diversa sulle zone centro-meridionali ove sono attese ancora piogge anche di forte intensità, specie su Marche, Abruzzo, Campania, basso Lazio, Puglia, Basilicata e Sardegna. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 risulterà così più tranquilla nei prossimi giorni.

Maltempo nelle prossime ore, poi Anticiclone delle Azzorre

Segnali di un intenso peggioramento meteo atteso in Italia in queste ore con nubi minacciose su diverse regioni d’Italia. Piogge e temporali previsti non più soltanto sulle regioni settentrionali del paese ma anche su quelle centrali e meridionali. Tuttavia già da domani tornerà il bel tempo a Milano con ampie schiarite e precipitazioni assenti. Sarà la prima di una lunga fase di bel tempo grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre in espansione sul Mediterraneo occidentale.