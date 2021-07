METEO MILANO – Instabilità pomeridiana specie sui rilievi, con PIOGGE e TEMPORALI. TEMPERATURE in aumento.

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centro-occidentale domina un campo di alta pressione esteso fino alle Isole Britanniche. Sull’Italia avremo quindi condizioni meteo stabili con temperature in aumento, ma senza caldo eccesivo fino a prima del weekend. Promontorio anticiclonico ancora però non ben saldo sulla Penisola Italiana che permette infiltrazioni di aria più fresca in quota che generà instabilità nelle ore pomeridiane con acquazzoni e temporali sui rilievi, specie quelli alpini. Di seguito vediamo le previsioni meteo su Milano e la Lombardia per oggi e per i prossimi giorni!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori schiarite sui settori sud-orientali della Lombardia. Durante le ore pomeridiane instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento verso le pianure. In serata locali temporali sui rilievi, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi e cosi proseguirà anche nella nottata, con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Le temperature su Milano saranno comprese tra i 21°C e i 34°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella mattinata di domani avremo nubi sparse su tutta la Lombardia con piogge sui settori alpini e prealpini, asciutto sugli altri settori. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui rilievi e con possibile sconfinamento sulle pianure adiacenti. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sui settori alpini. Temperature stazionarie o in lieve aumento e su Milano saranno comprese tra i 21°C e i 34°C. Vediamo ora cosa ci potrebbe attendere dal punto di vista meteo nei giorni a seguire.