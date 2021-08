METEO MILANO – Maltempo alle porte, ecco il primo BREAK di AGOSTO: forti TEMPORALI in arrivo, ecco dove

Condizioni meteo a Milano e al nord Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di una saccatura in transito sull’europa centrale e maggiori addensamenti a ridosso dei settori alpini. Nelle prossime ore ci aspettiamo nuove precipitazioni e temporali anche a ridosso delle pianure, Milano inclusa. Vediamo di seguito le previsioni per Milano e la Lombardia per la prima settimana di agosto!

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata caratterizzata da maggiore instabilità: al mattino attesi rovesci sparsi specie a ridosso dei settori Alpini, su Milano i cieli risulteranno poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutta la Lombardia, con temporali anche intensi sulle provincie di Lecco e Sondrio. Tempo più asciutto previsto nelle ore serali e notturne, con cieli poco nuvolosi e residue piogge sui settori alpini. Temperature in ulteriore calo grazie alla copertura nuvolosa, comprese tra i 20°C e i 25°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo Milano – Giornata di domani, mercoledì 4 agosto, ancora caratterizzata da maltempo e precipitazioni diffuse: al mattino avremo piogge e nuvolosità compatta specie sui settori alpini e prealpini, con possibili piogge anche su Milano. Al pomeriggio attesi temporali anche a fondoscala sulla Lombardia; fenomeni più deboli a ridosso delle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile, con temporali e nubifragi diffusi. Temperature previste in calo su Milano, comprese tra 20°C e 23°C. Ventilazione debole o moderata di direzione variabile . A seguire tracciamo una tendenza per lla seconda parte della settimana!