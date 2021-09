METEO MILANO – MALTEMPO pronto a colpire la città con FORTI TEMPORALI, a seguire torna l’alta pressione

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche hanno subito un peggioramento sul nord Italia nelle ultime ore. La causa è da imputare ad una goccia fredda che dalla Francia farà il suo ingresso sulle regioni settentrionali nelle prossime ore. I primi temporali hanno interessato la Lombardia già nella seconda parte della giornata di ieri, venerdì 18 settembre, lambendo il capoluogo lombardo. Maltempo atteso nelle prossime ore su gran parte della regione, poi nei prossimi giorni arriva l’anticiclone a riportare una fase più stabile. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante la prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano, in arrivo piogge e forti temporali

Le condizioni meteo su Milano e sulla Lombardia risultano localmente instabili in questo avvio di giornata. Il fronte temporalesco collegato alla goccia fredda, sta infatti interessando le aree comprese tra l’alto Piemonte ed il nordovest della regione; precipitazioni intense in particolare sono in atto dalla scorsa notte nel varesotto, dove gli accumuli pluviometrici raggiungono già i 100 mm. Su Milano al momento i cieli si presentano nuvolosi, ma con tempo asciutto; nelle prossime ore, tuttavia, è previsto un peggioramento su tutta la regione. Piogge e temporali transiteranno anche sul capoluogo lombardo nel corso del pomeriggio, risultando occasionalmente di forte intensità. Generale miglioramento nel corso della sera, con fenomeni in attenuazione entro la prossima notte. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Prossima settimana più stabile

Meteo Milano – Il tempo volgerà rapidamente verso il miglioramento già da domani, quando non si prevedono fenomeni significativi su Milano, seppur con nubi sparse alternate a schiarite. Il prosieguo della settimana, al momento, vederebbe il sopraggiungere di un’area altopressoria sull’Italia, favorendo tempo mediamente stabile ed asciutto su Milano almeno fino alla giornata di giovedì 23 settembre. In seguito potrebbe giungere una nuova perturbazione, da confermare. Rimanete aggiornati!