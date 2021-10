METEO MILANO – Molte NUBI in città ma con tendenza a maggiori SCHIARITE; LE PREVISIONI

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Dopo il maltempo dei giorni scorsi il tempo risulta più stabile su tutta la regione, grazie ad un aumento del campo barico. Tuttavia i cieli non risultano soleggiati, a causa di infiltrazioni umide orientali. La circolazione si manterrà sostanzialmente invariata anche nei prossimi giorni, con temperature inferiori alle medie del periodo. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, weekend con nubi sparse sulla Lombardia

La giornata odierna si è aperta con cieli nuvolosi su Milano e gran parte della Lombardia. La ciclogenesi in azione sui bacini meridionali italiani, pilota infatti correnti umide anche su parte del nord Italia. La circolazione orientale addossa nubi medio-basse e stratificate sulla Val Padana centro-occidentale, ma senza fenomeni di rilievo. Qualche timida schiarita è attesa a partire dal pomeriggio, ma con nubi sparse che insisteranno fino al mattino di domenica, poi attesi spazi di sereno sempre più ampi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Circolazione fresca, ma con scarsi fenomeni per i prossimi giorni

Meteo Milano – Il pattern barico non subirà significative variazioni in Europa nel corso dei prossimi giorni. Una vasta depressione a carattere freddo stazionerà ancora tra l’est Europa ed i Balcani, pilotando nuovi impulsi freddi ed instabili verso l’Italia. La Lombardia rimarrà tuttavia ai margini dei peggioramenti, con pochi fenomeni per lo più relegati ai settori prealpini. Su Milano l’avvio della prossima settimana sarà quindi ancora sostanzialmente stabile, ma con nubi in transito e temperature piuttosto fresche per il periodo.