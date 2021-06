METEO MILANO – Molte NUBI in transito, aumenta il rischio ACQUAZZONI; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche stanno gradualmente volgendo verso il ritorno dell’instabilità su parte del nord Italia. L’asse del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale, si è infatti spostato ad est dell’Italia, favorendo l’intrusione in quota di masse d’aria più umide ed un conseguente graduale calo dei geopotenziali. Vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore e per la prima parte della prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano in graduale peggioramento

Come anticipato, il promontorio anticiclonico si è portato parzialmente verso levante, favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide. Questa prima parte di giornata è trascorsa decisamente stabile su tutta la Lombardia e sulla città di Milano, seppur con cieli velati per il transito di sottili stratificazioni. Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà ad accendersi sui settori alpini e prealpini, estendendosi tra la sera e la prossima notte anche alle adiacenti aree di pianura. Non si esclude la possibilità, in questo caso, di qualche acquazzone anche su Milano. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Ancora instabilità per domani

Meteo Milano – Il flusso umido si manterrà attivo anche con l’avvio della nuova settimana, mantenendo condizioni di spiccata instabilità anche nel corso della giornata di lunedì 21 giugno. Al mattino su Milano il tempo risulterà asciutto, con locali addensamenti; nel corso del pomeriggio nubi cumuliformi prenderanno nuovamente forma, specie sull’alta lombardia, con rischio temporali e locali grandinate; non si esclude un parziale coinvolgimento anche della provincia di Milano, specie tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

