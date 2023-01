Meteo Milano – Neve a bassa quota ad inizio settimana, temperature contenute a seguire

Condizioni meteo a Milano

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo attuale che vede la lenta risalita di un minimo di bassa pressione dall’Adriatico verso le regioni del nord Italia; questo sta portando precipitazioni diffuse, a carattere nevoso al di sopra dei 200-400 metri sulle regioni del centro e fino a quote pianeggianti su Emilia Romagna e Lombardia; su Milano atteso un peggioramento dal pomeriggio con fenomeni di neve mista; vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Come anticipato, la risalita di un nuovo centro di bassa pressione dal medio Adriatico all’Emilia-Romagna, determinerà una giornata instabile sulla Lombardia. La giornata inizierà con molte nubi e deboli fenomeni, specie sui settori centro-meridionali della regione, in graduale miglioramento serale. La neve è attesa al mattino a partire dai 400 metri sui settori prealpini, mentre fiocchi misti a pioggia potranno raggiungere le pianure tra pavese, lodigiano, cremonese e basso milanese. Pioggia sulla città di Milano. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Le temperature sono previste in calo, comprese su Milano tra 1 e 5°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per la giornata di domani martedì 24 gennaio avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino; al pomeriggio i cieli risulteranno del tutto coperti, con qualche nevicata sulle Prealpi dagli 800 metri. In serata attese deboli precipitazioni sulla Pianura Padana; fiocchi attesi altrove dai 700-800 metri di quota. Settimana dai connotati pienamente invernali, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli. Le temperature subiranno un rialzo, comprese su Milano tra 4°C e 7°C.

Tendenza meteo per la settimana

La settimana corrente vedrà condizioni meteo invernali sull’Italia. Le correnti artiche insisteranno sul nostro Paese, rinnovando condizioni meteo a tratti instabili con neve a bassa quota nella giornata di lunedì. Martedì è atteso un momentaneo miglioramento, poi mercoledì è atteso il passaggio di un nuovo impulso instabile. Temperature che anche nei prossimi giorni si manterranno dal sapore invernale, con gelate al primo mattino. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile, ma con nubi di passaggio. Prossima settimana invernale con temperature fredde, specie al mattino.