Meteo – ultima settimana di gennaio con temperature sotto media e possibilità di neve, vediamo l’evoluzione

Vortice depressionario risale l’Adriatico portando maltempo sull’Italia con neve a bassa quota

Situazione sinottica che in questo penultimo weekend di gennaio vede una circolazione depressionaria colma di aria fredda sul Mediterraneo centrale. Un minimo di pressione al suolo risalirà nelle prossime ore lungo l’Adriatico portando condizioni meteo instabili o perturbate con neve a quote molto basse soprattutto su Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Tempo instabile anche sulle regioni Peninsulari del Sud con neve a quote collinari.

Temperature sotto media con gelati diffuse sul tutta la Penisola per diversi giorni

La circolazione fredda che interessa il Mediterraneo porta in Italia temperature sotto la media da 2 a 6 gradi. Condizioni meteo instabili non favoriscono sempre cieli sereni per le inversioni ma non mancano gelate diffuse e temperature minime che grazie all’innevamento raggiungono anche valori di molti gradi al di sotto dello zero. Prossimi giorni che vedranno un lieve aumento delle temperature le quali rimarranno però al di sotto delle medie, o al più in media, fino al termine della settimana.

Alta pressione in elevazione sull’Atlantico e ancora freddo e neve nella prossima settimana

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra per la prossima settimana l’elevazione di un robusto anticiclone fin verso l’Islanda. Correnti fredde raggiungeranno ancora il Mediterraneo rinvigorendo la struttura depressionaria presente e dando luogo a nuovi peggioramento meteo. In particolare nella seconda parte della settimana un minimo di bassa pressione potrebbe interessare soprattutto il Sud Italia con neve abbondante sulle montagne.

CONTINUA A LEGGERE​

Aria fredda anche per il modello europeo, il grosso però dovrebbe puntare adesso verso l’est Europa

Anche il modello europeo ECMWF mostra nel corso della prossima settimana un robusto anticiclone in elevazione sull’Atlantico e poi verso la Scandinavia. Un vortice polare più teso però cercherà di spingere tutto verso est e dunque anche il freddo in arrivo potrebbe avere come target principale l’Europa orientale e la Turchia. In ogni caso fino al prossimo weekend ancora temperature al di sotto delle medie con valori minimi spesso sotto lo zero su gran parte dell’Italia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.