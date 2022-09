METEO MILANO – Alternanza di NUBI e SCHIARITE nei prossimi giorni, poche le piogge; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Il bacino del Mediterraneo è interessato da umide correnti sud-occidentali, responsabili dell’ondata di maltempo che sta interessando parte del centro-sud. Al nord le condizioni meteo risultano meno perturbate, ma con nubi sparse e qualche possibile acquazzone nel corso dei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Oggi nubi sparse, ma con poche piogge

Giornata di domenica grigia sulla città di Milano, con i cieli che si presentano nuvolosi su gran parte della Lombardia. Durante le ore pomeridiane e serali non sono attese significative variazioni con molte nubi, ma con basso rischio di pioggia. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature comprese tra un valore minimo di +14°C ed uno massimo di +18°C.

Prossima settimana tra nubi e schiarite e qualche pioggia

Fase autunnale attesa sull’Italia nel corso dei prossimi giorni, con nuovi impulsi piovosi in arrivo sul nord Italia. Giornata di lunedì al via con tempo stabile ed ampie schiarite, specie nel corso delle ore pomeridiane, ma con tendenza al ritorno delle piogge nottetempo e per la prima parte della giornata di martedì. Tregua per mercoledì con tempo asciutto su Milano, ma nuove piogge sono attese tra giovedì e venerdì per il sopraggiungere di un nuovo sistema nuvoloso oceanico.

Temperature con lievi variazioni nei prossimi giorni

Le temperature diurne tenderanno a salire nel corso della prossima settimana, mentre i valori minimi non subiranno significative variazioni. In particolare le temperature minime si manterranno attorno ai +13/+14°C, mentre quelli diurni, dopo i +17/+18°C attesi nel corso del weekend, si porteranno attorno ai +20/+22°C nel corso della prossima settimana, per via di condizioni meno perturbate.





Meteo su Milano tra nubi e timide schiarite, momentaneo miglioramento ad inizio settimana poi arrivano nuove piogge.