METEO MILANO – Oggi bel tempo, poi inizio settimana con PIOGGE e NEVE a bassa quota sulla LOMBARDIA

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Weekend che prosegue con tempo stabile su tutto il nord Italia, seppur con campo barico in deciso calo per la discesa sull’Europa occidentale di una saccatura nord atlantica. Avvio di settimana che vedrà un peggioramento del tempo per il transito della perturbazione oceanica, responsabile del ritorno di piogge e neve a bassissima quota! Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, domenica ancora con sole prevalente

Meteo Milano – Campo barico sulla Lombardia ancora piuttosto elevato, con valori al suolo fino a 1030 hPa, garantirà una giornata di domenica ancora all'insegna del tempo stabile su tutta la regione. Cieli che si presenteranno al più velati anche su Milano. Dalla sera progressivo aumento della nuvolosità, per l'approssimarsi di una perturbazione nord atlantica, ma con tempo ancora asciutto. Temperature mediamente comprese tra i +3°C della notte ed i +10/+11°C del pomeriggio.

Perturbazione atlantica per inizio settimana, poi torna l’anticiclone

Meteo in peggioramento su Milano ad inizio settimana per il passaggio di una perturbazione nord atlantica. Cieli nuvolosi fino a coperti fin dal mattino sul capoluogo lombardo. Deboli piogge sono attese a partire dal pomeriggio con fenomeni in progressivo aumento tra la sera e la notte di martedì. L’aria fredda che ha raggiunto nelle ultime ore il nord Italia, favorirà nevicate a bassissima quota. Tra la notte e la mattina di martedì, infatti, i fiocchi potrebbero spingersi fino a ridosso delle pianure, specie centro-occidentali; non si esclude qualche fiocco, misto a pioggia, anche su Milano. Progressivo miglioramento del tempo nella seconda parte della giornata di martedì, poi è atteso il ritorno dell’anticiclone.