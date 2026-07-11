Meteo Milano – Oggi rischio temporali in Lombardia, poi più stabilità con caldo intenso

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa, ma con infiltrazioni umide in quota responsabili di condizioni instabili sul nord Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Infiltrazioni umide saranno responsabili di una mattinata di sabato con addensamenti irregolari su Milano. Situazione meteorologica che farà registrare un aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio con acquazzoni e temporali che entro la sera potrebbero raggiungere anche il capoluogo. Miglioramento notturno. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +24/+25°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica 12 luglio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con residui addensamenti sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di locali quanto brevi acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, asciutto con sole prevalente su Milano. Stellato nottetempo. Temperature in aumento e comprese tra +24/+25°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Prossima settimana nel complesso estiva

Giornata di lunedì e martedì nel complesso stabili nel corso del mattino e primo pomeriggio su Milano con caldo intenso, ma con possibile arrivo di acquazzoni e temporali nel corso delle ore serali sui settori alpini. Temperature in ulteriore aumento con picchi anche di oltre +35°C sulla Lombardia sino a sfiorare i +40°C da metà settimana.

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