Meteo – Caldo di nuovo intenso nel weekend, Italia da bollino rosso

Situazione meteorologica

Situazione sinottica caratterizzata dall’azione di due circolazioni depressionarie, una in azione poco a largo del Portogallo ed una seconda tra Europa orientale e Mar Nero, intervallate da un vasto campo altopressorio presente sull’Europa centro-meridionale. In tal modo l’Italia è interessata da una situazione altopressoria con tempo estivo e temperature in nuovo deciso aumento per la risalita di masse d’aria calde dal nord Africa.

Sabato tra caldo in aumento e rischio forti temporali

Italia tra sole e ritorno di forti temporali. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente sulle regioni centro-meridionali, Alpi e Prealpi centro-orientali. Addensamenti sparsi tra Veneto, Venezia Giulia, Lombardia centro-meridionale e Piemonte con occasionali locali quanto brevi acquazzoni. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile con sole prevalente lungo le coste e settori di pianura del centro-sud ed Isole Maggiori. Acquazzoni e temporali prenderanno forma su Alpi, Prealpi ed Appennino in estensione ai settori interni di Toscana, coste di Marche ed Abruzzo nonché sulla Pianura Padana con fenomeni localmente anche intensi. In serata temporali tra Lombardia, basso Veneto e Piemonte orientale in trasferimento nottetempo alla Romagna. Stabile altrove.

Caldo intenso: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso

Alta pressione in affermazione favorirà il ritorno del caldo con temperature massime al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +32/+34 da nord a sud con punte sino a +35/+36°C sulle zone interne di Lazio, Toscana, Umbria, Campania, nord della Puglia, Sicilia e sino a +38°C sulla Sardegna, ovvero ben oltre le medie del periodo. Più contenute le temperature sui settori orientali del Paese, ancora sotto una lieve circolazione settentrionale. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 2 città italiane per la giornata odierna, sabato 11 luglio, le seguenti: Firenze e Perugia. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

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