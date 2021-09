METEO MILANO – Ottobre ai nastri di partenza: possibile sopravvento dell’AUTUNNO in ITALIA

Situazione meteo a Milano e in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo quest’oggi risultano prettamente stabili in compagnia di qualche nube in transito sulla nostra regione e più in generale sul settentrione italiano. Un campo di alta pressione è minato dalla presenza di una vasta circolazione instabile attualmente situata alle alte latitudini europee, a ridosso dell’Islanda. Nelle prossime ore, così come domani ci aspettiamo la formazione di qualche addensamento cumuliforme e piogge associate. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio dei prossimi giorni!

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata variabile su Milano e sulla Lombardia, con qualche precipitazione a ridosso dei settori montani al mattino e tempo più stabile sulle pianure; al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con qualche apertura sulla città di Milano. Attesi rovesci e temporali ancora una volta sui rilievi. In serata tempo più asciutto sulla nostra regione, con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in diminuzione, su Milano comprese tra 19°C e 24°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Domani ultimo giorno del mese di settembre, avremo una maggiore copertura nuvolosa al mattino sulla Lombardia, con possibili pioviggini sparse a ridosso della Pianura Padana; al pomeriggio variabilità asciutta su tutti i settori di pianura, mentre sulla provincia sarà possibile qualche isolato rovescio. In serata avremo tempo asciutto con molte nubi in transito sulla Lombardia; possibili nubi basse a ridosso dei settori meridionali. Le temperature sono previste in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, su Milano comprese tra 15°C e 21°C. I venti risulteranno ancora deboli con direzione variabile. A seguire vediamo la tendenza per il fine settimana su Milano.