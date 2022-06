METEO MILANO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, ma subito un miglioramento, ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo attuali a in Italia

Buona sera amici del Centro Meteo Italiano! Penisola Italiana divisa a metà nella giornata odierna sotto il profilo meteo. Mentre il Centro-Sud continua ad essere interessato dal promontorio di alta pressione che porta condizioni meteo stabili e caldo intenso a causa della risalita di aria molto calda dal continente africano, le regioni settentrionali e in parte quelle centrali saranno alle prese con il transito di una saccatura atlantica che sta portando e porterà piogge e temporali sparsi ed anche una attenuazione del caldo. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di Milano e della Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – La giornata odierna sta vedendo condizioni meteo in peggioramento su Milano e la Lombardia proprio a causa del transito della saccatura in quota. Al mattino abbiamo avuto nuvolosità irregolare su tutta la regione, con maggiori addensamenti sui settori sud-occidentali e non sono escluse delle piogge isolate. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito con piogge sparse sui settori alpini e prealpini e più asciutto altrove, ma ancora con possibili fenomeni isolati. Nelle prossime ore un fronte instabile in transito sulla Lombardia porterà acquazzoni e temporali sparsi su Milano e su tutta la regione, localmente anche molto intensi. Residuo maltempo anche nelle ore notturne, specie sui settori alpini e prealpini e tra le province di Bergamo e Brescia. Temperature in calo sulla Lombardia e su Milano saranno comprese tra 23°C e 29°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani è atteso un miglioramento delle condizioni meteo su Milano e la Lombardia. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sul capoluogo meneghino e su gran parte della regione, maggiori addensamenti sui settori orientali dove saranno ancora possibili dei fenomeni residui. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Prealpi con locali acquazzoni e temporali, soleggiato su Milano e sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su gran parte della Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili fenomeni residui sulle Alpi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature minime stabile e massime in rialzo, comprese su Milano tra 22°C e 31°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Nel corso dei giorni centrali della settimana sarà possibile qualche passaggio instabile ma che interesserà soprattutto i settori alpini, mentre su Milano e la Lombardia le condizioni meteo dovrebbero mantenersi per lo più stabili ma senza caldo eccessivo. Per il prossimo weekend è previsto un nuovo aumento delle temperature che potranno raggiungere valori fino a 34-36°C su Milano. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con temperature estive su Milano fino a domani, poi martedì è atteso un peggioramento con ritorno di acquazzoni e temporali. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!