METEO ITALIA – forti TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore e gran CALDO al Sud, luglio inizia con l’africano

Cavetto d’onda al Nord Italia con temporali e nubifragi nelle prossime ore

Come anticipato nei giorni scorsi ecco un piccolo cavetto d’onda in risalita dalla Penisola Iberica verso le regioni del Nord Italia, questo porterà nelle prossime ore un rapido peggioramento meteo. In queste prime ore del giorno qualche fenomeno, anche temporalesco, tra Piemonte e Liguria. Entro il pomeriggio interessato buona parte dell’arco alpino e delle regioni di Nord-Ovest, anche con nubifragi. Tra la sera e la notte maltempo che si sposta invece sulle regioni di Nord-Est. Oltre ai fenomeni avremo anche l’ingresso di aria più fresca che riuscirà ad attenuare il grande caldo fino alle regioni del Centro, anche se per poco.

Temperature fino a 10 gradi oltre le medie e caldo record su molte località

Giugno 2022 che chiuderà tra i più caldi di sempre e in questi ultimi giorni l’ondata di caldo è veramente da record a causa di un promontorio africano in espansione sul Mediterraneo. Questo porta condizioni meteo per lo più asciutte e caldo molto intenso specie sull’Italia centro-meridionale. Nella giornata di ieri caldo record soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime che anche oggi potrebbero raggiungere o superare i +40 gradi su Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Meteo weekend: luglio si apre nuovamente con l’anticiclone africano

Il transito di una piccola saccatura depressionaria porterà una temporanea attenuazione del caldo nei prossimi giorni, specie al Centro-Nord. Il mese di luglio potrebbe però iniziare con una nuova offensiva del caldo africano. Tra Venerdì 1 luglio e il successivo weekend ecco infatti un robusto promontorio espandersi sul Mediterraneo occidentale portando non solo condizioni meteo stabili in Italia ma anche un nuovo aumento del caldo.

Tendenza meteo: prima settimana di luglio che potrebbe vedere un rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano condizioni meteo stabili e clima molto caldo anche per i primi giorni di luglio. Vasto anticiclone afro-azzorriano che dovrebbe dominare su buona parte dell’Europa con la risalita dell’aria più calda che dovrebbe puntare il Mediterraneo occidentale. Nessuna particolare svolta meteo si intravede nella prima settimana di luglio con le uniche precipitazioni che potrebbero essere portate dal transito di piccoli cavetti d’onda. Forse il caldo per la prossima settimana dovrebbe essere meno intenso se l’Italia dovesse rimanere sul bordo orientale del vasto anticiclone.

