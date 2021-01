METEO MILANO – PIOGGIA e temperature in lieve aumento, ecco le PREVISIONI per i prossimi giorni

La stagione invernale sembrerebbe voler proseguire ancora a lungo sull’Italia. Gli effetti della fase negativa della NAO, infatti, si faranno sentire per gran parte della prima decade di gennaio, con nuovi impulsi artici pronti a raggiungere la Lombardia. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, infatti, la fase invernale attuale insisterà anche nella prima parte del mese di gennaio, con nuove ondate fredde . Non sono escluse ancora possibili nevicate a bassissima quota sulla Lombardia, quindi con possibili nuove sorprese anche per la città di Milano . Rimanete aggiornati!

Meteo Milano – Le condizioni meteorologiche si manterranno decisamente uggiose sulla Lombardia anche nel corso della giornata di domenica. Molte saranno infatti le nubi presenti fin dal mattino, con associati deboli fenomeni anche sul capoluogo lombardo. Un parziale miglioramento potrà osservarsi nella seconda parte di giornata, quando i fenomeni tenderanno gradualmente a riassorbirsi; le nubi, tuttavia, renderanno i cieli molto nuvolosi per l’intero arco di giornata con clima umido. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Temperature meno rigide nei prossimi giorni

Meteo Milano – Nel corso della notte la temperature di mercurio non è andata al di sotto dei +3°C nel centro città, complice la copertura nuvolosa e la debole pioggia; attualmente si registrano circa +5°C, faticando nelle prossime ore ad aumentare per via dei fenomeni persistenti. Giornata di domani dagli estremi termici invariati, ovvero compresi tra i +3°C di minima e i +6°C di massima. Nei prossimi giorni le temperature minime scenderanno gradualmente, fino a portarsi a ridosso dello zero per la festività dell’Epifania, mentre le massime non andranno oltre i +6/+7°C.