METEO MILANO – SOLE e TEMPERATURE oltre i 20°C, ma un nuovo PEGGIORAMENTO potrebbe arrivare nel WEEKEND

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una piccola saccatura depressionaria sta transitando appena a nord-est dell’Italia muovendosi dall’Austria verso i Paesi Balcanici e potrà interessare parzialmente il Friuli al primo mattino con qualche pioggia. Bel tempo nel resto della giornata su tutta l’Italia grazie ad un campo di alta pressione in estensione su Mediterraneo ed Europa centro-occidentale. Non mancherà dell’instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino centro-settentrionale a causa dell’aria fresca presente in quota, con la possibilità di fenomeni isolati. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con nubi basse e foschie in Pianura Padana le quali si andranno a dissolvere nel corso della mattinata e sereno altrove. Al pomeriggio avremo cieli soleggiati su gran parte della Lombardia, ma sui settori alpini e prealpini avremo formazione di nuvolosità a sviluppo verticale dove non si escludono dei fenomeni isolati associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutto il territorio regionale con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Milano tra 8°C e 20°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio avremo ancora cieli soleggiati su gran parte della regione, salvo dell’instabilità pomeridiana sui settori prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese tra 9°C e 21°C su Milano. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.

Tendenza meteo di Milano per il resto della settimana

Come anticipato la settimana che andrà a concludere il mese di aprile sarà condizionata da un aumento di pressione su tutto il territorio italiano; da non escludere tra sabato e domenica l’arrivo di una nuova perturbazione, dettata da una saccatura d’aria instabile in quota che potrebbe determinare instabilità anche per i primi giorni di maggio. Trattandosi di una tendenza seguite tutti i nostri prossimi editoriali meteo.





Meteo Milano ancora incerto con rischio pioggia fino a martedì 26 aprile, poi progressivo miglioramento con tendenza a temperature miti per l'arrivo dell'alta pressione.