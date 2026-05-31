Meteo Milano – Stabilità e temperature estive, ma acquazzoni e temporali sono in agguato

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1015 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino ad inizio settimana con temperature estive, poi possibile ritorno del maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 31 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con velature in transito anche sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, ma con nubi di passaggio. Peggioramento nottetempo con occasionali acquazzoni. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +21/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Meteo Milano domani

Mese di giugno al via con tempo nel complesso stabile. Giornata di lunedì che vedrà una mattinata stabile su Milano, seppur con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, salvo qualche innocuo addensamento in transito. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +21/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Prossima settimana attesi passaggi instabili

Ansa depressionaria che tenderà a raggiungere il nord Italia. Maltempo atteso per la festività del 2 giugno per il passaggio di un impulso instabile con rischio nubifragi sulla Lombardia e deciso calo termico. Possibile miglioramento tra mercoledì e giovedì, ma con nubi di passaggio, poi non è escluso un nuovo impulso instabile.

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