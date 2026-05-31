Meteo Roma – Domenica con tempo estivo sulla capitale, stabilità sino inizio settimana; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1015 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino ad inizio settimana con temperature massime dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Mese di maggio che terminerà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +17/+19°C di minima ed i +31/+32°C di massima.

Meteo Roma domani

Mese di giugno al via con tempo nel complesso stabile. Giornata di lunedì che vedrà una mattinata stabile sulla capitale con cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione meteorologica invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, salvo qualche innocuo addensamento di passaggio. Temperature su Roma comprese tra i +17/+19°C della notte ed i +29/+31°C del primo pomeriggio.

Settimana al via stabile, poi possibile peggioramento

Stabilità che potrebbe rinnovarsi anche per la festività del 2 giugno, ma con nubi in aumento, salvo qualche disturbo sui settori interni. Impulso instabile in arrivo mercoledì 3 giugno con possibili acquazzoni e temporali sparsi nel Lazio con calo termico anche sulla capitale. Residua instabilità attesa per giovedì, poi possibile ritorno dell’alta pressione.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con sole prevalente e temperature dal sapore estivo sino inizio settimana, poi possibile un peggioramento. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!