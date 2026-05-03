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Meteo Milano – Stabilità, ma con nubi in progressivo aumento; torna il maltempo la prossima settimana

di Davide Gallicchio

Meteo Milano - Stabilità, ma con nubi in progressivo aumento; torna il maltempo la prossima settimana

Meteo Milano – Stabilità, ma con nubi in progressivo aumento; torna il maltempo la prossima settimana
Previsioni meteo per Milano

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature in ripresa. Prossima settimana che vedrà un nuovo calo della pressione con meteo in peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 3 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con nubi medio-alte in transito per un calo del campo barico da ovest. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità su Milano, ma con innocui addensamenti di passaggio. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+14°C di minima ed i +24/+25°C di massima.

Meteo Milano domani

Pressione in calo con deciso aumento della nuvolosità. Giornata di lunedì 4 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con nubi medio-alte in transito con cieli nuvolosi su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità su Milano, ma con cieli nuvolosi; peggiora in serata con arrivo di pioviggini o deboli piogge. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +15/+16°C di minima ed i +20/+21°C di massima.

Prossima settimana torna la pioggia

Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione oceanica con possibili acquazzoni e temporali anche su Milano. Tempo che si manterrà a tratti incerto sulla Lombardia anche nella seconda parte della settimana con temperature che subiranno un generale calo, specie nei valori massimi.

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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