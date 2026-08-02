Meteo – Temperature ed umidità elevate, salgono a 22 le città da bollino rosso

Caldo senza sosta sull’Italia

Situazione sinottica caratterizzata da una saccatura distesa dalla Scandinavia sino al medio Atlantico europeo. In tal modo persistono calde correnti meridionali sul Mediterraneo, con promontorio subtropicale ben saldo sull’Italia dove permangono condizioni meteo estive con tanto sole e caldo intenso da nord a sud.

Anche oggi valori massimi prossimi ai +40°C

Ondata di caldo che non molla la presa su tutta l’Italia, con temperature massime al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi attorno ai +35/+38 al centro-nord con punte sino a +40°C sull’Emilia, zone interne tra Lazio, Umbria meridionale e bassa Toscana. Punte di +40°C anche sul nord della Puglia, Basilicata e zone interne della Sardegna. Più contenuti i valori lungo le coste del sud e Liguria, ma sempre con afa.

Allerta caldo: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 22 città

Caldo intenso ed umidità elevata mettono a dura prova ancora l’Italia. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 22 città italiane per la giornata odierna, domenica 2 agosto, le seguenti: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

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