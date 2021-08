METEO MILANO – Tempo in graduale PEGGIORAMENTO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo. Le PREVISIONI

Condizioni meteo sull’Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ancora una vasta area depressionaria sul continente europeo con saccatura in approfondimento sulla Penisola Iberica e che nel contempo si muove verso levante. Nella seconda parte della giornata inizierà infatti a portare un peggioramento meteo sul nostro Paese, transitando poi sulla Penisola Italiana tra la nottata odierna e la mattinata di domani. Durante il suo transito porterà piogge intense e temporali soprattutto al Nord. Vediamo quindi le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Milano e la Lombardia.

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata odierna perturbata sulla Lombardia e con instabilità in graduale aumento. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi con piogge sparse sui settori alpini e prealpini, mentre risulta più asciutto sugli altri settori. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali sui settori alpini, anche molto intensi nel varesotto e possibili piogge sparse sul resto della Lombardia. Anche su Milano, le precipitazioni potranno risultare a tratti abbastanza intense. Tra la serata e la nottata piogge e temporali sparsi su tutta la regione, localmente anche intense, anche a carattere di nubifragio. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione, che su Milano saranno comprese tra i 17°C e i 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo Milano – La giornata di domani, giovedì 5 agosto, inizierà con condizioni meteo più stabili, con il maltempo che si sposta sulle regione di Nord-Est. Al mattino, dopo una notte di piogge e temporali, avremo tempo stabile e asciutto su Milano e su tutta la Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, addensamenti sui settori alpini e prealpini con locali precipitazioni e qualche possibile sconfinamento sulle zone adiacenti. Migliora in serata con tempo asciutto su tutta la regione e cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature sulla città di Milano saranno comprese tra i 17°C e i 26°C. Vediamo ora la tendenza meteo fino al weekend.