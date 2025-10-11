Meteo Milano – Tempo in prevalenza stabile con sole prevalente; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1027 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Bel tempo atteso anche nei prossimi giorni con temperature miti, specie di giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 11 ottobre

Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino tempo diffusamente soleggiato anche su Milano, salvo innocui addensamenti di tipo basso al primo mattino sui settori di pianura meridionali. Situazione meteo invariata anche nel corso del pomeriggio con sole prevalente su Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +22/+23°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 12 ottobre

Weekend che proseguirà con bel tempo. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Prossima settimana nel complesso stabile

Meteo che si manterrà stabile sulla Lombardia e sulla città di Milano nel corso della prossima settimana con bel tempo tra lunedì e martedì. Alta pressione che riuscirà a garantire una fase asciutta con ampio soleggiamento probabilmente almeno fino alla giornata di giovedì. Da segnalare il ritorno di nubi basse e foschie specie la notte ed al primo mattino.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.