Meteo Milano – Tempo instabile con possibili piogge e temporali, più stabili i prossimi giorni con clima di primavera

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede una lacuna barica tra Europa e Mediterraneo e nella giornata di domani atteso anche il transito di una goccia fredda lungo la Penisola Italiana. Condizioni meteo dunque instabili in Italia, con acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano ed in formazione specie a ridosso dei rilievi montuosi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Lombardia e per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – Al mattino molte nubi sulla Lombardia orientale e sui settori alpini e prealpini con possibili locali acquazzoni e isolati temporali, maggiori schiarite sui settori occidentali, Milano inclusa. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti sui settori adiacenti, variabilità asciutta sulla Pianura Padana. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento per l’arrivo della goccia fredda con piogge, acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, localmente anche intensi. Per maggiori dettagli seguite le previsioni meteo grafiche per Milano. Temperature miti e comprese su Milano tra i +14/+15°C della notte ed i +22/+23°C del primo pomeriggio.

Previsioni meteo Milano per domani 24 aprile

Giornata di domani con goccia fredda che si sposta sull’Italia centro-meridionale. Ancora molte nubi sulla Lombardia al primo mattino con anche dei fenomeni residui, ma con graduali schiarite nel corso delle ore. Al pomeriggio tempo per lo più stabile su Milano e su gran parte della regione con anche cieli soleggiati, ancora addensamenti con locali piogge su Alpi e Prealpi. In serata ampie schiarite in arrivo su tutti i settori, ma nella notte qualche nube in arrivo da est. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Le temperature non subiranno variazioni significative e saranno comprese su Milano tra i +13/+14°C della notte ed i +21/+22°C del primo pomeriggio.

Tendenza meteo sulla Lombardia per i prossimi giorni

Nel prosieguo della settimana, con l’alta pressione più invadente sul Mediterraneo occidentale, le condizioni meteo saranno più stabili al Nord-Ovest ed anche sulla Lombardia, specie la parte centro-occidentale con cieli soleggiati e clima primaverile. Su Milano ci attendiamo quindi giornate primaverili. Tra il 25 Aprile ed il weekend. Qualche disturbo si potrebbe avere invece sulla Lombardia orientale. Ma per il bel tempo prolungato probabilmente bisognerà ancora aspettare, con nuove gocce fredde non escluse entro i primi di maggio.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.