Meteo – San Valentino verso il maltempo polare, con piogge e possibili temporali e grandinate: i dettagli

Tempo perturbato su parte del Paese

L’avanzamento dell’ennesimo vortice depressionario verso il bacino del Mediterraneo sta determinando quest’oggi un nuovo peggioramento che avvolge i settori più occidentali del nostro Paese, con fenomeni mediamente moderati, ma localmente anche intensi. Sconfinamenti raggiungono il medio versante adriatico, dove la neve scende fino a quote di montagna, con temperature che, pertanto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Relativo miglioramento in arrivo per l’inizio della settimana subentrante, ma con maltempo sempre presente

Le condizioni meteo subiranno un relativo miglioramento con l’esordio della nuova settimana, seppur in un contesto che resterà comunque perturbato, in particolare sulle regioni meridionali. Inoltre, non si escludono comunque isolati piovaschi al centro-nord per la giornata di domani lunedì 9 febbraio. Un nuovo peggioramento, inoltre, coinvolgerà il nostro Paese a partire dalla seconda parte di martedì 10, con piogge e rovesci localmente anche intensi sull’alto versante tirrenico (specie al confine tra Toscana e Liguria), con qualche nota di maltempo possibile anche sul basso versante tirrenico (ad eccezione della Sicilia). Isolati piovaschi, peraltro, potranno estendersi anche sui settori centrali e su parte del nord.

Settimana perturbata, con serie di perturbazioni in vista

Una serie di perturbazioni è comunque prevista raggiungere la nostra Penisola anche nella prossima settimana, con piogge e possibili temporali che potranno assumere localmente anche carattere di nubifragio, specie lungo il versante tirrenico e a partire da mercoledì 12. Non sono tuttavia previste grosse variazioni sotto il profilo termico, con la neve che pertanto potrà continuare a cadere a quote non inferiori a quelle di montagna.

San Valentino con nuova irruzione polare?

Attualmente, le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo proiettano l’ipotesi di una nuova ondata di maltempo in Italia a partire proprio dalla giornata di sabato 14 febbraio, nonché San Valentino. Una profonda depressione si scaverebbe sul Mar Mediterraneo, con piogge e possibili temporali e grandinate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove la neve potrebbe scendere in montagna o, effettivamente, al nord, anche a quote di bassa montagna. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

