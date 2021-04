METEO MILANO – Tempo mediamente STABILE, salvo qualche disturbo; ecco le previsioni

Meteo Milano, weekend al via con il sole

Meteo Milano – Buon fine settimana a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali risultano mediamente stabili in questo avvio di weekend. Una debole perturbazione nord africana, sta interessando in particolare le regioni meridionali, pilotando al più qualche sottile velatura sul resto d’Italia. Nel complesso, quindi, la giornata odierna risulterà stabile sulla città di Milano dove i cieli proseguiranno nella seconda parte di giornata al più velati. Le temperature sono ancora attese al di sotto delle medie del periodo, con un valore diurno che faticherà a superare i +16°C.

Domani nubi sparse, basso rischio di pioggia

Meteo Milano – Il weekend proseguirà con tempo in deciso peggioramento sulle regioni centro-meridionali; un’area di bassa pressione in arrivo dalla Francia porterà piogge e temporali al centro-sud e sulle due Isole Maggiori. Al nord andrà meglio, anche se l’atmosfera diverrà più instabile. La Lombardia, infatti, vedrà tempo asciutto in pianura, mentre non si escludono acquazzoni a ciclo diurno sui settori alpini e prealpini; locali fenomeni potranno sconfinare sui settori compresi tra Monza-Brianza e la provincia nord di Milano nel tardo pomeriggio-sera, ma sul capoluogo lombardo non sono attesi fenomeni di rilievo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano con poche piogge nei prossimi giorni

Meteo Milano – Mentre sul centro-sud Italia il tempo si presenterà spesso instabile e con acquazzoni sparsi, il nord Italia rimarrà un po ai margini dei fenomeni, con l’avvio della prossima settimana sostanzialmente asciutta sui settori di pianura. Le condizioni meteo su Milano, infatti, sono attese sostanzialmente asciutte nei prossimi giorni, seppur con addensamenti di passaggio; basso quindi il rischio di pioggia anche per la prima parte della prossima settimana, poi un possibile peggioramento del tempo, ancora da confermare, potrebbe raggiungere la Lombardia nella seconda parte della prossima settimana.