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Meteo Milano – Tempo primaverile sino ad inizio settimana, poi torna qualche disturbo; le previsioni

di Davide Gallicchio

Tempo primaverile sino ad inizio settimana, poi torna qualche disturbo; le previsioni meteo per Milano

Meteo Milano – Tempo primaverile sino ad inizio settimana, poi torna qualche disturbo; le previsioni
Previsioni meteo Milano, immagine di repertorio fonte Pixabay.

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature primaverili, ma con pressione in nuovo calo al nord già ad inizio settimana con ritorno di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano domenica 26 aprile

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con cieli sereni sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo innocui addensamenti in transito nel corso delle ore serali. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +11/+14°C di minima ed i +26/+27°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di lunedì al via con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Lombardia e sulla città di Milano. Addensamenti irregolari nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, ampie schiarite su Milano. Tendenza al peggioramento tra la tarda sera e la notte con ritorno di qualche acquazzone su Alpi e Prealpi, basso il rischio di fenomeni su Milano, ma con nubi in deciso aumento. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+14°C di minima ed i +26/+27°C di massima.

Infiltrazioni instabili la prossima settimana, tempo incerto

Prossima settimana atteso un cedimento barico con il passaggio di masse d’aria più instabili. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di nubi sulla Lombardia con possibili acquazzoni e temporali specie sui settori alpini e prealpini; qualche fenomeno non è escluso anche su Milano. Maggiore stabilità coinvolgerà la Lombardia nella seconda parte della settimana con ampio soleggiamento su Milano e temperature in ripresa.

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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