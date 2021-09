METEO MILANO – Tempo stabile anche nei prossimi giorni ma attenzione al WEEKEND con possibili NUBIFRAGI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Il fronte instabile che durante il weekend appena trascorso ha portato forte maltempo al Nord, nella giornata di ieri ha interessato il Centro-Sud portando dell’instabilità con piogge e temporali e nella giornata odierna tenderà a scivolare verso sud-est. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo con tempo stabile e cieli soleggiati, salvo residue piogge sulle regioni meridionali. Ma un nuovo peggioramento è in arrivo per i prossimi giorni e già dalla serata odierna sono in arrivo le prime piogge al Nord-Ovest. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per Milano nel dettaglio!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Giornata stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o con delle velature in transito. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo su gran parte della regione con tempo asciutto e cieli parzialmente nuvolosi, mentre sui settori alpini avremo instabilità in aumento con formazione di nubi a sviluppo verticale con associati isolati acquazzoni o temporali. In serata nuvolosità in aumento su tutta la regione a causa dell’avvicinamento di una circolazione depressionaria con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e delle piogge sui settori alpini della Lombardia occidentale. Temperature comprese tra i 17°C e i 25°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e asciutto su Milano e su gran parte della Lombardia con cieli soleggiati, mentre degli addensamenti nuvolosi si troveranno sui settori alpini con locali acquazzoni associati. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo, con acquazzoni e temporali sui rilievi e asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sui rilievi e bel tempo altrove. Le temperature su Milano non subiranno grosse variazioni e saranno comprese tra i 18°C e i 24°C. Vediamo di seguito la tendenza per il resto della settimana.