METEO MILANO – Tempo STABILE fino a domani, ma nel WEEKEND potrebbe arrivare il MALTEMPO.

Situazione meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo la fase stabile della giornata di ieri con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati, nella giornata odierna avremo un passaggio instabile. L’area depressionaria alimentata da aria fredda è ancora presente sull’Europa centro-settentrionale ed un fronte freddo ad essa associato transiterà oggi sulla Penisola Italiana. Fronte freddo che porterà piogge e temporali lungo l’arco alpino e sulle regioni di Nord-Est e porterà aria più fredda su tutta la penisola favorendo l’instabilità pomeridiana. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano per oggi

Meteo Milano – Al primo mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su Milano e su tutta la Lombardia ma nel corso delle ore sono in arrivo delle schiarite che porteranno i cieli ad essere in prevalenza sereni già a metà mattinata, con addensamenti a ridosso dell’arco alpino. Tempo che si manterrà asciutto per l’intera mattinata. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio è in transito il fronte freddo, che porterà piogge sulle Alpi e sulle zone nord-orientali della Lombardia, anche a carattere temporalesco. Su Milano e sui restanti settori della Lombardia le condizioni meteo resteranno asciutte e i cieli poco nuvolosi. In serata il fronte freddo scivola verso sud-est e sulla Lombardia avremo un generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Temperature sulla città di Milano comprese tra i 12°C e i 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da maggiore stabilità grazie alla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale che garantirà condizioni meteo asciutte per l’intero arco della giornata. Al mattino avremo tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nella serata la nuvolosità risulterà variabile mentre dalla tarda serata e nella nottata inizierà ad aumentare la nuvolosità sui settori a ridosso dell’arco alpino, ma senza piogge associate. Temperature stazionarie sulla città di Milano che saranno comprese 12°C e i 23°C. Vediamo ora la tendenza per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE