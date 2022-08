METEO MILANO – Tempo STABILE nei prossimi giorni, con temperature senza eccessi; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. L’ansa depressionaria in allontanamento ed isolamento tra Balcani, Penisola Ellenica e Mediterraneo sudorientale, favorirà l’espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa sudoccidentale, interessando nei prossimi giorni anche il nord Italia. Meteo quindi stabile su gran parte delle regioni settentrionali, salvo qualche disturbo sulle Alpi e Prealpi, ma con temperature senza eccessi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica stabile su gran parte della Lombardia

Campo barico in aumento e masse d’aria più fresche, ma secche, in transito in quota, favoriranno un prosieguo di weekend stabile sulla Lombardia. Meteo su Milano all’insegna del bel tempo fin dal mattino in questo giornata di domenica 21 agosto, con sole prevalente anche durante le ore pomeridiane. Stellato nottetempo. Qualche addensamento non è escluso sui settori alpini e prealpini, ma con basso rischio di fenomeni. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +22°C della notte ed i +33°C del pomeriggio.

Prossima settimana stabile almeno fino a venerdì

La prossima settimana sarà l’ultima del mese di agosto, quindi dell’Estate meteorologica. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, il tempo si manterrà mediamente stabile su Milano, grazie all’affermazione di un promontorio anticiclonico. Qualche disturbo potrà giungere sui settori alpini e prealpini nella seconda parte della settimana, per maggiori infiltrazioni umide oceaniche.

Temperature con lievi variazioni e di poco sopra alle medie del periodo

Le temperature oscilleranno attorno ai valori medi del periodo nel corso dei prossimi giorni, con qualche lieve variazione. I valori minimi notturni si manterranno infatti prossimi ai +21/+22°C, mentre quelli diurni difficilmente supereranno la soglia dei +32/+33°C; tali valori risulteranno di circa 2-3°C al di sopra delle medie del periodo, quindi senza eccessi rispetto alle scorse settimane.





Meteo stabile su Milano per questa ultima parte di agosto con temperature attese di poco sopra le medie del periodo.