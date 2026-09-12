Meteo Milano – Tempo stabile sino a metà settimana, poi nuovo peggioramento

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione. Atteso tempo nel complesso stabile sino a metà settimana, poi possibile nuovo peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Giornata di sabato 12 settembre caratterizzata da una mattinata stabile sulla Lombardia e sulla città Milano, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la persistenza di una diffusa stabilità con residui addensamenti, asciutto su Milano con ampie schiarite. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con valori compresi tra +18/+19°C di minima ed i +25/+26°C di massima.
Meteo Milano domani
Giornata di domenica al via con una mattinata stabile sulla Lombardia, seppur con possibili addensamenti su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano, qualche addensamento prenderà invece forma sulle Alpi. Stellato nottetempo. Temperature in lieve aumento e comprese tra +19/+20°C di minima ed i +26/+27°C di massima.
Avvio di settimana ancora stabile, poi atteso un peggioramento
Giornata di lunedì nel complesso gradevole su Milano con stabilità da mattina a sera, seppur con innocui addensamenti medio-alti di passaggio. Stabilità che si rinnoverà anche nelle giornate di martedì e prima parte di mercoledì, poi è atteso un peggioramento con calo termico per l’ingresso di umide correnti atlantiche.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.