Meteo – Nuovo peggioramento nel Weekend con temporali nuovamente in arrivo, ma non per tutti: i dettagli

Il maltempo si sposta al sud

Il nucleo centrale del maltempo si è spostato nella giornata odierna sulle regioni meridionali, investendo principalmente il versante tirrenico con piogge, temporali e occasionali grandinate, ma finendo per coinvolgere in maniera più circoscritta anche il resto del meridione. Qualche rovescio o temporale si attiva anche sull’Abruzzo e sulle Alpi nordorientali questo pomeriggio, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente una ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore verso un relativo miglioramento in Italia

Un relativo miglioramento avanzerà sull’Italia nel corso delle prossime ore grazie ad un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Qualche eccezione di maltempo continuerà ad accendersi tuttavia in serata sul basso versante adriatico, in un contesto in cui le temperature confermeranno mediamente una ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo peggioramento in arrivo nel Weekend

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sulla nostra Penisola nel corso del Weekend e soprattutto nella giornata di domani sabato 12 settembre. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il lento passaggio di una saccatura depressionaria determinerà un nuovo impulso instabile proprio per domani, capace di riattivare rovesci e temporali in particolare sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali.

Maltempo all’estremo sud per domenica

Nella giornata di domenica 13 settembre si assisterà invece ad un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con la saccatura depressionaria che si allontanerà dall’Italia determinando le ultime note di maltempo sull’estremo sud, con il coinvolgimento quindi in primis della Sicilia jonica. Le condizioni meteo sul resto del Paese rimarranno visibilmente stabili e asciutte, mentre le temperature, in questo contesto, non subiranno comunque significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, mantenendosi intorno alla media di riferimento in tutta Italia.

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