Meteo – Nuovo attacco di maltempo in arrivo per la prossima settimana, Estate al capolinea? La tendenza

Fronte di maltempo in discesa, tempo migliore al centro-nord

A seguito di una dura parentesi di maltempo che ha investito il centro-nord negli scorsi giorni, provocando danni e disagi anche sulla Capitale, le condizioni meteo sono andate migliorando quest’oggi su questi settori, con il fronte instabile in discesa sulle regioni meridionali, specie tirreniche, dove si attivano rovesci, temporali e occasionali grandinate. Qualche nucleo temporalesco si è comunque originato questo pomeriggio anche sull’Abruzzo e sulle Alpi nordorientali, con fenomeni qui già in esaurimento.

Weekend in prevalenza stabile, ma non mancherà il maltempo, specie al sud

Le condizioni meteo nel corso del Weekend risulteranno in prevalenza stabili e asciutte sul nostro Paese, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in particolare sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno. Nella giornata di domani sabato 12 settembre, infatti, rovesci e temporali potranno ancora attivarsi in maniera sparsa sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, con il maltempo che si sposterà esclusivamente sull’estremo sud per domenica 13.

Avvio di settimana con nuovo impulso perturbato in Italia

L’evoluzione sinottica attesa per il prossimo inizio di settimana vedrà una nuova saccatura depressionaria di stampo atlantico lambire il nostro Paese e gettarsi sul settore balcanico, alimentando una fase instabile per il sud e il medio versante adriatico, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con fenomeni localmente anche intensi. Rimarrà invece ancora una volta più stabile e asciutto sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici centrali.

Nuova irruzione di maltempo nella seconda metà della prossima settimana

La seconda metà della prossima settimana vedrà invece una nuova saccatura depressionaria affondare nel cuore del Mediterraneo in una dinamica molto simile al peggioramento tutt’ora in corso. Piogge, temporali e possibili grandinate potranno tornare a generarsi sull’Italia soprattutto tirrenica, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e con clima simil-autunnale. Potrebbe essere il colpo del KO definitivo all’estate. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni importanti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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